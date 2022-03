Ssd Colonna, il dg Carletta: “Prima squadra, giovanili e Scuola calcio: tanti riscontri positivi”

Colonna (Rm) – E’ un quadro roseo quello del settore calcio del Colonna che è arrivato alla sosta di due settimane per (quasi) tutti i campionati giovanili agonistici. Il direttore generale Angelo Carletta parla con soddisfazione di quanto sta accadendo coi vari gruppi: “Siamo molto contenti del lavoro di tutti i tecnici che hanno seriamente preso a cuore il progetto della società, facendo un lavoro minuzioso in condivisione col professor Giacomo Perno che cura la preparazione atletica di tutti i gruppi giovanili. Non va dimenticato che da tempo Colonna non si presentava con cinque squadre agonistiche ai nastri di partenza di una stagione e tutte si stanno difendendo molto bene. Solo l’Under 19 è un po’ indietro, ma è stata molto sfortunata tra problematiche legate al Covid e infortuni. L’unico gruppo che non si ferma nelle prossime due settimane è l’Under 16 che oggi gioca con la Semprevisa e sabato disputerà un altro turno di campionato”. Molto buono anche il cammino della Prima categoria che lotta nelle zone di vertice del suo girone: “Domenica scorsa abbiamo avuto l’opportunità di accorciare le distanze dall’Atletico Lariano che è caduto a Monte Porzio, ma col Città di Cave non siamo andati oltre lo 0-0 interno. La prestazione, comunque, è stata positiva nonostante avessimo di fronte un avversario di valore che al momento ha uno spessore diverso da quello che dice la classifica”. E poi ci sono le gioie che regalano i più piccoli: “Anche nel settore di base si lavora con grande intensità e attenzione per aumentare il valore tecnico di tutti i gruppi. Gli allenatori sono in stretta collaborazione con i due coordinatori motori Francesco Aquili e Mattia Testani, condividendo le linee guida dettate dal responsabile della Scuola calcio Sergio Raponi e dal direttore tecnico del settore di base Mimmo Fiorenza”. La società, inoltre, sta preparando un finale di stagione col botto per i più piccoli: “Tutta la Scuola calcio, fatta eccezione per i 2015-16 a cui probabilmente proporremo un altro torneo, parteciperà al torneo di Cesenatico con Football Club Frascati e Lupa Frascati che fanno parte, come noi, della “famiglia sportiva” della New Energy. La risposta dei genitori è stata entusiasmante, hanno capito che questa sarà un’esperienza bellissima per i loro bimbi”.