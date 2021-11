Ssd Colonna calcio: la gioia di capitan Pompili

Colonna (Rm) – Prima vittoria in campionato per la Prima categoria del Colonna. I ragazzi di mister Luca Esuperanzi hanno vinto con un tennistico 6-0 il match interno con la Polisportiva Borghesiana al termine di una gara controllata sin da subito come conferma il capitano e centrocampista centrale classe 194 Giacomo Pompili. “Siamo stati aggressivi fin dai primi minuti e abbiamo sbloccato il risultato ben presto, chiudendo sul 4-0 il primo tempo. La ripresa, invece, è stata caratterizzata da un grosso spavento per un malore ad un giocatore avversario che si è improvvisamente accasciato: il gioco è stato fermo a lungo, ma per fortuna la cosa poi è rientrata anche se c’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza. Al ragazzo e a tutta la Polisportiva Borghesiana va tutto il nostro sostegno”. Tre reti di Composto (uno degli ultimi arrivati in casa Colonna), doppietta di Giordani e gol dello stesso Pompili su calcio di rigore: “Avevamo collezionato due pareggi nelle prime due giornate di campionato e quindi avevamo preparato il match di domenica scorsa con un obiettivo chiaro: siamo stati bravi a mettere la partita da subito in discesa e poi non abbiamo mai abbassato la concentrazione”. Per il centrocampista ex Lupa Frascati questa è la prima annata in categoria dopo tanti anni tra Eccellenza, Promozione e anche serie D: “Sono stato convinto dal progetto ambizioso della società che da questa stagione può contare sul supporto del main sponsor “New Energy Luce e Gas”. Quando ho parlato col direttore sportivo Gianluca Cippitelli ci ho messo poco a decidere”. E inevitabilmente ambiziosi sono anche gli obiettivi della prima squadra del Colonna: “La rosa è valida, ci sono tanti ragazzi di qualità e si è formato velocemente un gruppo compatto che si allena con impegno e serietà. Possiamo fare bene, molto dipenderà dal nostro atteggiamento. La fascia di capitano? Mi ha fatto indubbiamente piacere visto che sono uno dei tanti neo arrivati”. Nel prossimo turno il Colonna avrà l’insidioso esame sul campo della Vjs Velletri: “Hanno avuto un calendario difficile in questo avvio di stagione, conta poco che siano ancora a zero punti. Quello è un campo complicato, ma noi dobbiamo dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Questo è un girone tosto e da quello che ho sentito dire ci sono diverse squadre che possono vincere tra cui Valle Martella, Sporting San Cesareo e Mundial, quindi dovremo dare il massimo per arrivare fino in fondo”.