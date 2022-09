Ssd Colonna (calcio), Di Franco è il neo direttore generale

Colonna (Rm) – Il settore calcio della Ssd Colonna ha un nuovo direttore generale e responsabile tecnico di tutte le categorie. Si tratta di Giuseppe Di Franco, conosciutissimo ex allenatore che da qualche tempo ha spostato il suo raggio d’azione oltre la panchina. “Qui ho trovato una società molto genuina che vuole crescere, tutti ci mettono tanta buona volontà ed entusiasmo. Ho conosciuto persone competenti come Gianluca Cippitelli, Angelo Carletta, Sergio Raponi e Davide Ramogida che possono dare un contributo importante a questa società. Inoltre mi ha impressionato la presenza di tante persone alla prima gara ufficiale disputata in casa dalla Promozione e tra queste anche il sindaco Fausto Giuliani. Io arrivo da una bella esperienza a Valmontone che mi ha fatto capire parecchio del calcio dilettante. Metterò a disposizione dei tecnici del Colonna la mia esperienza di oltre 35 anni nel professionismo di cui 17 anni nel settore giovanile”. Di Franco parla anche della Promozione che ha superato il turno preliminare di Coppa Italia eliminando la Vis Subiaco grazie all’1-1 esterno e al successo per 1-0 di domenica scorsa grazie ad un gol da cineteca di Nicholas Muzzi, uno dei tanti volti nuovi. “Un bel risultato, ora giocheremo altre due partite ufficiali che ci aiuteranno anche a trovare la giusta condizione in vista dell’esordio di campionato del 9 ottobre. Ci approcciamo alla categoria, che è un traguardo storico per questo club, con tanta umiltà. Mister Dino Di Julio è stato mio giocatore per diversi anni, sono convinto che da allenatore può fare davvero il salto di qualità: ha l’attitudine al comando, si fa rispettare con uno sguardo, fa capire ai giocatori quello che vuole”. La chiusura di Di Franco è sul settore giovanile agonistico: “Vogliamo fare un ulteriore salto in avanti rispetto a quanto fatto in passato, abbiamo allestito delle squadre abbastanza interessanti. La regola fondamentale sarà di non trascurare i particolari”. Questo il quadro degli allenatori: Alessio Rippa guiderà l’Under 19 provinciale, Claudio Basciani la nuova Under 18 regionale, Massimiliano Rossi sarà al timone dell’Under 17 provinciale, mentre Davide Vicale prenderà l’Under 16 che ha buone possibilità di essere ripescata tra i regionali. Infine Claudio Randolfi sarà il tecnico dell’Under 15 provinciale e Mattia Pitolli dell’Under 14 provinciale.