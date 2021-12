Ssd Colonna calcio, il dg Carletta sorride per l’en plein

Colonna (Rm) – Il settore calcio del Colonna ha festeggiato un clamoroso “en plein” proprio nell’ultimo turno pre-natalizio (almeno per le giovanili). Dalla Prima categoria all’Under 14: le varie selezioni del club castellano hanno ottenuto solo vittorie e il dato non può che inorgoglire il direttore generale Angelo Carletta: “Indubbiamente fa piacere, ma devo fare un plauso generale alle nostre squadre che si stanno comportando molto bene. Il bilancio complessivo è molto positivo, c’è stato qualche alto e basso all’inizio, ma a dicembre abbiamo avuto riscontri eccellenti da tutte le squadre. Fondamentale in tutte le categorie il lavoro del preparatore atletico “prof” Giacomo Perno, che ha la nostra totale fiducia e segue anche la Scuola calcio, coadiuvato da Mattia Testani. Hanno già programmato il lavoro in questa sosta natalizia che sarà lunga per le giovanili. Inoltre ci hanno inorgoglito le congratulazioni dei vertici di “New Energy Luce e Gas”, la cui sponsorizzazione ha dato solidità e profondità al nostro progetto tecnico. Inoltre siamo soddisfatti anche per i numeri e il lavoro espressi dalla Scuola calcio, con molteplici iniziative in cantiere che speriamo di concretizzare”. Carletta entra nel dettaglio dei risultati delle giovanili: “L’Under 19 nell’ultimo turno ha vinto 5-1 con la Borghesiana. Una squadra che ha avutp qualche problema tra Covid e infortuni e che abbiamo rinforzato con alcuni innesti. L’Under 17, che recupererà domenica un match a Capannelle e nell’ultimo turno ha vinto per 3-1 sul campo del Df Academy, ha dimostrato di contare su ragazzi maturi che sono già atleti a tutto tondo. L’Under 16, reduce dal netto 6-0 con l’Energy San Cesareo, è quella messa meglio in classifica: un gruppo entusiasta che si impegna tanto, ma la graduatoria la guarderemo più avanti. Infine bene anche l’Under 15, vittoriosa 7-0 col Football Club Frascati, che ha visto completarsi l’organico con quattro new entry e pure l’Under 14, capace di vincere 5-4 sul campo del Certosa e molto proficua soprattutto in versione esterna”. All’en plein ha partecipato anche la Prima categoria che ha vinto il derby di Monteporzio per 4-0: la società, valutando la situazione di classifica, ha deciso però di sollevare dall’incarico mister Luca Esuperanzi che ringrazia e a cui augura le migliori fortune per il futuro. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il nome del nuovo allenatore.