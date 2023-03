Ssd Colonna calcio, Basciani: “Col Colleferro una bella vittoria"

Colonna (Rm) – L’Under 18 regionale del Colonna vola. I ragazzi di mister Claudio Basciani hanno ottenuto uno squillante successo per 6-2 nel big match interno dell’ultimo turno col Colleferro. “Volevamo dare continuità alla bella vittoria ottenuta nel turno precedente col Villalba e ci siamo riusciti – dice l’allenatore - Il primo tempo lo abbiamo cominciato molto bene e siamo andati avanti per 2-0 con le reti di Sacchetti e Festa, poi un calcio di punizione dal limite che ha perforato barriera è valso il 2-1 e subito dopo per una svista arbitrale è stato espulso il nostro portiere Avversari: dal calcio di punizione che ne è nato è arrivato il gol del 2-2. In inferiorità numerica e riacciuffati, i nostri ragazzi potevano subire un contraccolpo che infatti inizialmente c’è stato. All’intervallo ho fatto una bella chiacchierata con loro dicendo che, se volevamo vincere, avremmo dovuto impegnarci ancor più di prima. Dopo pochi minuti del secondo tempo, Sacchetti ha conquistato un calcio di rigore con conseguente espulsione del loro portiere: dopo il penalty, trasformato da Zampatori (centrale difensivo che ha fatto 10 gol, di cui nove rigori, ndr), non c’è stata più partita anche perché i nostri ragazzi, grazie al lavoro portato avanti col “prof” Giacomo Perno, sono in un’ottima condizione atletica. Così sono arrivate altre tre reti con Festa, Nardella (gran gol dalla distanza, ndr) e Minotti e abbiamo vinto con pieno merito la sfida”. Un successo che regala ulteriore fiducia al gruppo di Basciani: “E’ una vittoria che dà entusiasmo. Nonostante la squadra abbia avuto diverse assenze in quest’ultimo periodo, tutti i ragazzi che sono scesi in campo si sono fatti trovare pronti. L’obiettivo che ci poniamo è almeno quello del terzo posto, abbiamo il dovere di fare il massimo perché le qualità ci sono”. L’allenatore conclude guardando al prossimo futuro: “Ora abbiamo un turno di riposo e continueremo ad allenarci, mentre alcuni ragazzi andranno a dare una mano all’Under 19. Dopo avremo la sfida al Breda capolista fuori casa. Sulla carta è proibitiva, all’andata abbiamo perso ma dopo un’ottima prestazione. Scenderemo in campo per fare la nostra partita. L’anno prossimo? Se dovessero fare la categoria Under 19 regionale, questi ragazzi hanno le qualità per affrontare un campionato simile”. Intanto il Colonna, in tutte le gare disputate nel week-end, ha osservato un minuto di silenzio per commemorare il senatore Bruno Astorre: “Lo ricordiamo per la determinazione, il sostegno e la presenza per la crescita della nostra società sportiva – hanno detto dal club - Abbiamo perso un uomo fondamentale sempre pronto a fornirci i giusti consigli”.