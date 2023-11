Ssd Colonna (calcio a 5) Silvestri: “Non solo prima squadra, vogliamo far crescere tutto il settore”

Colonna (Rm) – Il calcio a 5 è tornato a Colonna. La società castellana, a distanza di oltre cinque anni, ha voluto fortemente formare una prima squadra di futsal e inserire anche questa disciplina all’interno della sua offerta sportiva. Il responsabile tecnico è Diego Silvestri, ex giocatore e ora allenatore del gruppo. “Quello di aver riformato una prima squadra dev’essere solo il primo passo. Abbiamo già avuto richieste per formare una prima squadra femminile, ma per questa stagione non c’erano i tempi tecnici utili anche se in futuro ci si può sicuramente lavorare. E poi l’obiettivo è quello di formare anche un settore giovanile: sappiamo bene che non sarà semplice, ma ci proveremo”. Fondamentale, per questa stagione, aver creato uno staff di quattro persone che segue la prima squadra: “Al mio fianco ci sono il preparatore dei portieri Stefano Nardi, l’allenatore in seconda Graziano Scacco e il dirigente Roberto Luzzi: ci sentiamo costantemente per capire come migliorare”. E poi c’è il gruppo: “Un mix tra ragazzi giovani ed elementi più esperti, anche se l’età media è abbastanza bassa. Molti di loro hanno già frequentato il mondo del calcio a 5 e questa è una base importante: siamo fiduciosi di poter fare già da quest’anno un buon campionato anche se la squadra è molto rinnovata e i ragazzi si devono amalgamare bene. Anche per il sottoscritto è la prima esperienza da allenatore: sto cercando di fare meno errori possibili e trasmettere i miei concetti di futsal al gruppo”. Il Colonna ha cominciato il campionato di serie D collezionando due sconfitte e vincendo l’ultima partita fuori casa contro l’Hesed di Lanuvio: “Abbiamo vinto 3-2 allo scadere grazie ad un gol di Cavaricci e alla precedente doppietta di Lo Muto – dice Silvestri – E’ una vittoria che fa morale, un’ottima prestazione che comunque ribadisce quanto fatto dai ragazzi sia nelle amichevoli pre-campionato che nelle altre due gare ufficiali. La sconfitta con il Pgs Don Bosco Genzano, una delle squadre accreditate per la vittoria finale, mi ha fatto capire che possiamo giocarcela anche con le squadre più forti”.