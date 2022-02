Ssd Colonna calcio, mister Basciani: “Il quinto posto ora è l’obiettivo minimo”

Colonna (Rm) – Buona la prima del 2022 per l’Under 15 provinciale del Colonna. I ragazzi di mister Claudio Basciani hanno violato il campo del Cinecittà Bettini con un convincente 4-2. “E’ vero che affrontavamo una squadra di bassa classifica, ma loro avevano subito poche reti per stare in quella zona e inoltre se l’era sempre giocata anche con le squadre di vertice del girone. L’approccio dei nostri ragazzi è stato un po’ sotto tono, poi siamo saliti in cattedra e abbiamo vinto la sfida, pur terminando in nove la partita a causa di due espulsioni. Dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa, abbiamo pareggiato i conti con Zaratti. All’intervallo mi sono fatto sentire, poi abbiamo fatto alcuni accorgimenti e anche qualche cambio e a inizio ripresa siamo andati avanti con la rete di Gentili. Sugli sviluppi di un calcio piazzato Pula ha ribadito in rete il precedente tentativo di Pietrantoni finito sulla traversa e ci ha mandato sul 3-1, ma il Cinecittà ha accorciato di nuovo le distanze. Il 4-2 è stato frutto di una bella azione di Casetta, poi espulso per presunte proteste: sul calcio di punizione che si è procurato (e su cui l’arbitro ha espulso anche un giocatore di casa), Pietrantoni ha siglato il definitivo poker, poi purtroppo in pieno recupero anche Zaratti è finito anzitempo sotto la doccia per un cartellino rosso”. Basciani è soddisfatto di come i suoi ragazzi hanno lavorato durante il lungo stop: “Abbiamo limitato i problemi col Covid, anche grazie alla meticolosità della società che ha gestito molto bene le varie situazioni. Inoltre l’avvento della New Energy e la preziosa guida del direttore tecnico Roberto Muzzi ci hanno permesso di lavorare molto serenamente in questa stagione. L’obiettivo? All’inizio avevo detto che questa squadra poteva stare nei primi cinque posti, ma ora quello lo vedo come il traguardo minimo. Con le recenti finestre di mercato il gruppo è stato puntellato e possiamo fare bene”. A cominciare dalla gara di domenica pomeriggio sul campo della Polisportiva Ciampino che ha un punto in più dei castellani: “Una squadra abbastanza quadrata che subisce pochissimo: sappiamo che non sarà una gara semplice, ma questa può essere davvero la partita chiave di questo finale di girone d’andata”. Nello scorso fine settimana sono arrivati dei risultati “alterni” dalle altre formazioni del settore agonistico, rimaneggiate per problematiche col virus ma comunque autrici di buone prestazioni: la Prima categoria ha battuto 3-0 il Marino in casa ed è sempre nelle primissime posizioni del girone. Scivola l’Under 19, piegata sul campo del Football Club Frascati per 3-1. L’Under 17 ha pareggiato 2-2 tra le mura amiche con lo Sporting San Cesareo, mentre l’Under 16 ha visto rinviata la sua partita e l’Under 14 ha ceduto con un 5-2 interno col Rocca Priora.