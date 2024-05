Ssd Colonna calcio, il 18 e il 19 maggio la “National Youth League” sbarca al campo Tozzi

Colonna (Rm) – Un appuntamento imperdibile, una vera e propria chicca organizzativa del Colonna. Il 18 e il 19 maggio prossimi la società castellana ospiterà sul proprio campo (rinnovato nel manto e nella struttura da qualche mese) la “National Youth League”, prestigiosa competizione organizzata da un ente promozionale e dedicata alla categoria dei Pulcini 2013. “Un torneo con ben sedici tra le migliori società della provincia di Roma a livello di settore giovanile – spiega il direttore generale Simone Ruggeri che ha sfruttato gli anni della sua esperienza calcistica per coinvolgere team di grande richiamo – Ci saranno quattro gironi da quattro squadre e si giocheranno partite di due tempi da 15 minuti ciascuno, poi tutte le prime dei vari gironi giocheranno le semifinali e la finale del torneo “Gold”, tutte le seconde quelle del torneo “Silver” e così via anche per le terze e le quarte. La vincitrice della prima fascia guadagnerà il diritto di partecipare alla finale nazionale della manifestazione che si terrà il prossimo 16 giugno a Torino e che vedrà la partecipazione di club professionistici come Juventus, Monza e Sampdoria tra gli altri”. A Colonna, invece, saranno presenti club come Tor Tre Teste, Romulea, Savio, Urbetevere, Grifone, Achillea, Red Tigers, Atletico Torrenova, Tirreno Sansa, Nomentum, Anguillara, Fiano Romano, Accademia Calciatori, Accademia Gialloazzurri e Romana Fc. Probabilmente sarà presente anche un ospite d’onore, ma verrà annunciato nei prossimi giorni. A difendere i colori del club di casa ci sarà l’Under 13 allenata da Gioia Cascia e Andrea Romagnoli che giocherà con lo spirito di fare una bellissima esperienza al cospetto di società così blasonate a livello di settore giovanile. Ma non sarà l’unico torneo per i gruppi della Scuola calcio visto che ne verrà fatto uno a fine stagione fuori regione, ma in un luogo più “alla portata” a livello logistico rispetto a Verona, che era stata la prima opzione della società castellana. A quel torneo il Colonna dovrebbe portare anche qualche gruppo dell’agonistica, anche in base alle disponibilità delle famiglie. Infine entro fine stagione al campo “Tozzi” sarà ospitato anche un torneo Under 15.