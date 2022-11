SSD Colleferro, ufficiale il cambio in panchina

Cambia il Colleferro, che dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Certosa ha comunicato sulla sua pagina ufficiale il cambio di allenatore con la conseguente separazione da mister Baiocco. "La SSD Colleferro Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra all'allenatore Stefano Scaricamazza. A mister Baiocco va il ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi con professionalità e dedizione."