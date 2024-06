SSA Rieti: arriva la conferma per un ex Como e Foggia

Sarà ancora un anno per il capitano della SSA Rieti Liberato Filosa, che ufficializza il suo rinnovo con il Rieti. La squadra laziale è stata promossa in Serie D dopo lo spareggio campionato con la W3 Maccarese, e si prepara alla nuova stagione con la conferma del suo capitano. Filosa è un calciatore con una lunga esperienza in Serie C e D, disputata tra le altre con le maglie di Como, Siracusa e Foggia.