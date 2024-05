SSA Rieti, arriva la conferma di mister Aldo Gardini

Conferma meritata e quasi scontata per la SSA Rieti, che annuncia sulla sua pagina ufficiale il rinnovo di Aldo Gardini per un'altra stagione. Il tecnico ex Ostiamare e Trastevere ha condotto il Rieti a una rocambolesca promozione in Serie D, con una cavalcata terminata con lo spareggio decisivo contro la W3 Maccarese.

Il comunicato del Rieti

È stato il valore aggiunto, l'uomo capace di far cambiare passo alla squadra, trasformando un percorso in una marcia trionfale verso la promozione. Oggi siamo lieti di ufficializzare la sua conferma alla guida della SSA Rieti. “Sono orgoglioso e felice di continuare l’avventura in questa ambiziosa società, abbiamo raggiunto un grande obiettivo insieme ed ora siamo pronti a ripartire per raggiungerne altri con lo stesso entusiasmo e spirito di sacrificio che ci ha contraddistinti, ringrazio i tifosi per la vicinanza e sono sicuro che continueremo ad esultare insieme”