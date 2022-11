Zaccagni diventa papà: è nato Thiago

Mattia Zaccagni è diventato papà. Si chiama Thiago il primo genito dell'attaccante della Lazio fermo ai box per infortunio e della sua compagna l'influencer Chiara Nasti, ex di Nicolò Zaniolo. Il sesso del bambino fu annunciato lo scorso maggio quando la coppia affittò lo Stadio Olimpico per una festa privata.

Un fiocco azzurro, o meglio biancoceleste e un messaggio suoi social. Questo è stato il messaggio passaggio sui social dalla Lazio per fare gli auguri ai nuovi genitori: "Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Zaccagni e porgono i più sinceri e sentiti auguri a papà Mattia e mamma Chiara".

Questo il post sul suo profilo instagram di Zaccagni che esprime così tutta la sua felicità: "Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto". Fra i tanti auguri ricevuti quello di Ciro Immobile e dell'ex compagno alla Lazio, Pepe Reina.