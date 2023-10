Da partente a decisivo: Vecino ripaga la fiducia di Sarri

La Lazio ha vinto a Glasgow contro il Celtic ed è salita al primo posto del girone E di Champions League a pari punti con l’Atletico Madrid. Eroe della serata Pedro autore del gol vittoria nel recupero, ma MVP premiato a fine gara è Vecino sempre più importante nello scacchiere di Sarri.

Che prova Vecino

Vecino è stato premiato come miglior giocatore della partita dall’Uefa. L’uruguaiano ha messo sul prato del Celtic Park tutta la sua esperienza internazionale con una prova maiuscola. Nel momento più difficile della partita con la Lazio sotto di un gol, l’ex Inter ha trovato in mischia la rete del pareggio riportando la squadra in carreggiata. Rete ma anche fisicità e la consueta garra messe in campo dal centrocampista faro della squadra in Scozia.

Vecino bloccato da Sarri

Vecino si sta ritagliando un ruolo importante in questo avvio di stagione della Lazio. Merito di Sarri che ha bloccato il calciatore che negli ultimi giorni di mercato è stato vicino alla partenza. Sull’uruguaiano era infatti piombato il Galatasaray con Lotito pronto ad accettare l’offerta dei turchi. Decisivo come svelato sia da giocatore che da tecnico, l’intervento di Sarri che ha convinto il centrocampista a restare a Formello. Mossa azzeccata di Sarri che si sta affidando molto al calciatore in questo momento della stagione in cui la squadra sta cercando soluzioni dopo l’addio di Milinkovic-Savic.

I gol pesanti

Matias Vecino è il giocatore dei gol pesanti e importanti. In questo inizio di stagione sono già due i gol messi a segno dal centrocampista. Infatti oltre a quello del Celtic Park, l’uruguaiano è stato decisivo anche contro il Torino in campionato stappando la partita con un suo inserimento e regalando al popolo laziale la prima gioia stagionale all’Olimpico. Gol pesanti per l’appunto come quello di Napoli lo scorso anno e come il popolo laziale spera di vedere contro l’Atalanta domenica in un match fondamentale prima della sosta con la Lazio che punta a risalire la classifica dopo un avvio complicato.