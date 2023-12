Clamoroso Lazio, Vecino escluso dalla Coppa Italia: cos'è successo

Un fulmine a ciel sereno a Formello. La Lazio ha infatti escluso dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa, Matias Vecino e non per indisponibilità fisica. Pugno duro della società nei confronti del centrocampista che ha voluto punire dei comportamenti del giocatore.

Vecino non convocato

Come si legge nel comunicato della Lazio sulle convocazioni per gli ottavi di finale contro il Genoa mancheranno diversi big. Nel messaggio viene specificato l’indisponibilità di Luis Alberto, Romagnoli e Casale per infortunio e Zaccagni per squalifica. Infine viene nominato Vecino. Questo il passaggio riguardante il centrocampista ex Inter: “Out per motivi disciplinari Matias Vecino”.

Il motivo

Alla base dell’esclusione di Vecino dalla lista dei convocati ci sono atteggiamenti ritenuti non consoni da parte del sudamericano nei confronti di un componente dell’area tecnica. All’uruguaiano non sono contestati scarso impegno ma un atteggiamento non tollerabile, col caso scoppiato nell’allenamento post Cagliari.

Cosa succede adesso?

Vecino, specie in Champions League (vedi Celtic), si era rivelato un’arma in più per la Lazio ma ora la situazione non è più rosea. Non è chiaro se la punizione nei suoi confronti sarà limitata all’impegno di Coppa Italia o sarà prolungata anche alla trasferta di Verona. Il calciatore in estate era stato vicino al trasferimento all’estero (Turchia, ndr) ma poi grazie all’intervento di Sarri ha scelto di rimanere. Si attende ora la reazione di Vecino, che ieri si è allenato a parte, per capire se la situazione precipiterà e si andrà verso la cessione a gennaio o se ci sarà la riconciliazione fra le parte.