Nella Lazio quarta in classifica non trova più spazio Matteo Cancellieri. Il giovane attaccante arrivato in estate è finito nel dimenticatoio e ha saltato, non per infortunio, le ultime sette partite della Lazio.

L’arrivo di Cancellieri

Cancellieri (2002) è arrivato alla Lazio la scorsa estate dall’Hellas Verona. Lotito si è assicurato le prestazioni dell’esterno scuola Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 8,5 milioni di euro bonus compresi di cui 7 di parte fissa e 1,5 di bonus. Arrivato come rinforzo per gli esterni d’attacco, Cancellieri è stato provato poi da Sarri come vice Immobile, ma i risultati non sono stati positivi.

Che fine ha fatto Cancellieri?

Nelle ultime sette partite (cinque di campionato e due di Coppa Italia) Cancellieri non è mai entrato in campo. Gli ultimi minuti collezionati dall’attaccante risalgono al 4 gennaio giorno della sconfitta della Lazio a Lecce. Nella prima parte di stagione Cancellieri non aveva brillato e non aveva trovato molto spazio, in campionato l’unica partita giocata da titolare è stata contro il Monza (sostituito al 45esimo, era il 10 novembre). Nel finale di 2022 poi pure l’exploit di Luka Romero ha fatto scivolare ancora più indietro Cancellieri nelle gerarchie di Sarri. Per lui sono 20 le presenze in biancoceleste e nessun gol segnato.

Perché Cancellieri non gioca?

Cancellieri è stato bocciato da Sarri che non vede ancora pronto per giocare a certi livelli con continuità. Ultimo degli esterni a disposizione, Cancellieri non è riuscito ad imporsi nemmeno da attaccante centrale, tanto che in piena emergenza per l’infortunio di Immobile Sarri non ha concesso all’ex Verona nemmeno un minuto. Cancellieri è l’ultimo esempio, vedi Kamenovic ora ceduto o Marcos Antonio, di un evidente attrito in chiave mercato fra fra Sarri e Tare, col tecnico che non apprezza alcuni acquisti del dirigente albanese.