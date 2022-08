Lazio-Bologna: le iniziative biancocelesti per i propri tifosi

Domenica la Lazio esordirà all'Olimpico per la prima di Serie A contro il Bologna. In occasione del debutto stagionale casalingo i biancocelesti hanno annunciato diverse iniziative per i propri tifosi.

"puliAMO insieme"

Al termine della partita Lazio-Bologna (fischio d'inizio alle ore 18:30) il club biancoceleste insieme alla sezione Lazio Plogging (disciplina sportiva che abbina sport a cura dell’ambiente, jogging a raccolta di rifiuti mentre si corre) e alla Fondazione S.S.Lazio 1900 e ai suoi tifosi darà il via al "PuliAMO insieme". L'iniziativa consiste nel fatto che chi vorrà potrà svolgere attività sportiva pulendo i luoghi di passaggio dei tifosi laziali, un'azione "utile per ribadire l'amore ed il rispetto dei tesserrati e dei tifosi laziali verso la città di Roma" si legge sul sito della Lazio. Per chi volesse partecipare l'appuntamento è fissato alle 20:45 fuori dallo Stadio Olimpico precisamente fuori dai distinti Sud Est.

S.S. Lazio Automobilismo

Per il debutto stagionale all'Olimpico di Immobile e compagni sarà presente anche la fondazione S.S. Lazio Automobilismo. Infatti per l'occasione la fondazione invitata dalla Lazio esporrà per i tifosi biancocelesti la Triumph TR3 Sport di Amedeo Donatone, l'auto storica che si è resa protagonista all'edizione 2022 della Mille Miglia classificandosi all'86esimo posto di Categoria su 440 partecipanti.