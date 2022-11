Si ferma Zaccagni: guai in attacco per Sarri

Brutte notizie in casa Lazio. Maurizio Sarri infatti perde Mattia Zaccagni per infortunio. L'ex Hellas Verona non sarà disponibile per Lazio-Monza di domani e il suo 2022 rischia di terminare qui.

L'infortunio di Zaccagni

Mattia Zaccagni è uscito non in perfette condizioni dal derby vinto ma non c'era preoccupazione a Formello. L'esterno però si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un problema da non sottovalutare anzi. Dagli accertamenti a cui si è sottposto l'attaccante è emerso un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Questo il comunicato dello staff medico biancoceleste: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale".

Quando torna Zaccagni?

Mattia Zaccagni salta sicuramente la sfida di giovedì 10 novembre contro il Monza. Sarri spera di recuperare l'esterno per la sfida contro la Juventus di domenica ultimo appuntamento col campionato prima della sosta per il mondiale. Difficile però ipotizzare il recupero di Zaccagni che proverà ad esserci a Torino. Più plausibile che il 2022 di Zaccagni sia terminato col derby.

Emergenza attacco

L'infortunio di Zaccagni complica i piani in casa Lazio. Sarri infatti non ha recuperato Immobile in panchina nel derby per dare morale (spera ma è difficile di giocare uno spezzone fra Monza e Juve), perde il suo numero 20 e si trova con Pedro a mezzo servizio per un indurimento del polpaccio. Nell'immediato futuro sicuri del posto Felipe Anderson e Cancellieri mentre Pedro stringerà i denti sperando di giocare parte di gara col Monza e con la Juve. Scalda i motori Romero che potrebbe avere in queste ultime due partite un minutaggio importante.