Roma sconfitta in finale: gli sfottò dei laziali al Castellani

Una festa senza fine in casa Lazio. Vincendo ad Empoli la squadra di Sarri ha conquistato ufficialmente il secondo posto della classifica superando l’Inter. Una gioia immensa per il popolo laziale a cui si aggiunge anche la “goduria” per la sconfitta della Roma a Budapest.

Champions e Supercoppa

La Lazio seconda in classifica ha tanti motivi per cui festeggiare. Innanzitutto il secondo posto in Serie A è il massimo traguardo raggiunto dai biancocelesti sotto la gestione Lotito. Un risultato che proietta la squadra di Sarri nella prossima Champions League (ultima volta nel 2020/2021) un impegno europeo da onorare. Infine ma non per importanza, la Lazio si è qualificata anche alla prossima Supercoppa Italiana che sarà consegnata al termine di una Final Four.

Gli sfottò

Ai festeggiamenti per questi risultati si uniscono quelli per il decennale della Coppa in Faccia ma anche a quelli per la sconfitta della Roma nella finale di Europa League. Al Castellani infatti i 4mila laziali presenti nel settore ospiti ha ricordato la cocente delusione giallorossa con uno striscione e il seguente messaggio: “Tu padre l’ha vista perde…tu pure”. Non l’unico messaggio in riferimento alla notte nefasta della Roma. Infatti fra gli stendardi apparsi allo stadio di Empoli c’è anche un “Igli della Lypa” frase che beffeggia la coreografia dei romanisti a Budapest ma anche uno con Taylor, arbitro di Siviglia-Roma e la scritta “Er rigore era bono”.