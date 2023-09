Lazio, zero minuti per Rovella: ecco perché

La Lazio si gode la sosta dopo la vittoria contro il Napoli che è valsa i primi punti in campionato alla squadra di Sarri e allo stesso tempo ricarica e ricerca la condizione dei nuovi arrivati. Fra questi c’è Nicolò Rovella che non ha ancora debuttato con la nuova maglia.

I nuovi arrivati

Sono tanti i volti nuovi della Lazio 2023/2024. L’ultimo arrivato Guendouzi ad esempio è risultato subito un ingresso importante ed è stato accolto alla grande dai tifosi laziali, mentre Kamada (sempre titolare) è risultato decisivo col suo mancino a Napoli. Altri hanno collezionato un minutaggio minore, ma Rovella (così come i portieri di riserva, ndr) non hanno ancora indossato la nuova maglia. Ecco nel dettaglio il minutaggio dei nuovi acquisti:

Kamada 185’ (3 presenze);

Isaksen 59’ (3 presenze);

Luca Pellegrini 51’ (3 presenze);

Guendouzi 25’ (1 presenza);

Castellanos 13’ (3 presenze);

Rovella, Sepe e Mandas mai in campo.

Perché Rovella non gioca?

Il mancato utilizzo di Rovella va da ritrovare in una condizione ancora da trovare del centrocampista. L’ex Juventus in estate è stato vittima di un problema muscolare alla gamba destra e dunque non ha potuto allenarsi al meglio. Il centrocampista è rimasto a Formello, non convocato per gli impegni dell’Under 21 e ora è a lavoro sia per trovare la condizione atletica sia per entrare al meglio negli schemi di Sarri.

Rovella o Cataldi?

Ad oggi per il ruolo di regista non ci sono dubbi per Sarri: il titolare è Danilo Cataldi. Il 32 biancoceleste, che si è legato a vita alla Lazio, è il titolare della squadra. Cataldi che dall’arrivo di Sarri ha trovato spazio diventando sempre più perno della squadra è reduce dall’ottima prestazione di Napoli e sarà ancora lui il regista nell’immediato futuro. Il ruolo è chiave per il gioco di Sarri che però punta tanto su Rovella e che vede in lui il futuro della Lazio. In questa stagione Rovella dovrà dunque inseguire Cataldi per strappare la titolarità del ruolo nel lungo periodo.