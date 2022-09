Acerbi: "Il passaggio all'Inter un salto di qualità". La reazione dei tifosi della Lazio

Dalla Nazionale Francesco Acerbi ha lasciato alcune dichiarazioni sulla Lazio e su Simone Inzaghi che stanno facendo discutere e animano il popolo laziale. Il difensore si è tolto qualche sassolino nei confronti dei suoi ex tifosi e squadra.

Acerbi all'Inter

Acerbi ha inizialmente parlato della sua esperienza personale, definendo complicato il suo passaggio dalla Lazio all'Inter: "Il mio passaggio dalla Lazio all'Inter? È stato abbastanza difficile, con grandi problemi che ora sono stati risolti. Sono molto contento di essere all'Inter. Ho trovato un gruppo fantastico". I problemi di cui parla il difensore si riferiscono alle modalità di trasferimento e agli stipendi che Lotito doveva corrispondere. Acerbi è arrivato all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto col difensore che ha spinto per vestire nerazzurro rifiutando altre offerte, fra cui quella del Monza.

Il salto di qualità

Le parole che però fanno più discutere riguardano il suo tecnico, anche lui ex Lazio e del loro passaggio dai biancocelesti ai nerazzurri. Dal ritiro di Coverciano, Acerbi ha detto: "Passare dalla Lazio all'Inter anche per lui ha portato ad un salto di qualità". Frase che non è passata inosservato nel tifo biancoceleste che sui social ha protestato e attaccato il loro ex beniamino. "Acerbi dice che per lui e per Inzaghi il passaggio all'Inter è stato un salto di qualità. Mi sa che per l'Inter lo è stato un po' meno", "Acerbi è una certezza come poche nella vita, perché tu sai perfettamente che ogni volta che aprira' bocca dirà una s..ta a conferma della sua stupidità".

Acerbi-Lazio

Il rapporto fra Acerbi e la Lazio si è logorato nel tempo arrivando ad una pesante contestazione. Dopo essere stato beniamino e idolo della tifoseria, il tifo laziale non preso bene certi atteggiamenti del calciatore. La goccia che ha fatto trabbocare il vaso è stata l'esultanza polemica di Acerbi rivolta alla Curva Nord dopo il gol al Genoa e lo sfogo a Dazn verso la propria tifoseria che lo aveva criticato (oltre alla presenza ridotta alla stadio). Di problemi Acerbi ne ha trovati anche una volta arrivato all'Inter con i tifosi nerazzurri che avevano avviato una campagna social contro l'arrivo del difensore per via del suo sorriso dopo il gol subito in Lazio-Milan, su errore proprio del difensore, che ha di fatto spianato la strada al Milan verso lo scudetto. Periodo burrascoso per Acerbi che però sul campo si sta ritagliando il suo spazio all'Inter.