Sporting San Cesareo-Ceccano non si gioca: ecco perché

Squadra in casa

Squadra in casa Sp. San Cesareo

La partita fra Sporting San Cesareo Ceccano in programma alle ore 11:30 allo stadio Roberto Pera B di San Cesareo è stata rinviata per irregolarità del campo.

Il match valido per la tredicesima giornata del Girone D non si è disputato perchè è stata riscontrata l'irregolarità della misura delle porte in campo. Adesso le due squadre attendono la decisione del Giudice Sportivo.

Questo il comunicato del Ceccano: La gara non si è disputata a causa della irregolare misura delle porte. Si attendono decisioni del giudice sportivo".