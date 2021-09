Col risultato di 3 a 2 lo Sporting Montesacro supera l'Almas Roma e accede al prossimo turno di Coppa Italia Promozione.

La partita

Decisiva ai fini del risultato è stata la doppietta dell'attaccante dello Sporting Montesacro Valerio Zanzucchi. La doppietta del classe '99 e la rete di Simone Borrelli ha permesso ai padroni di casa dello Sporting Montesacro di passare il turno.

Il calendario

Per lo Sporting Montesacro il debutto in campionato sarà molto caldo con il derby, in trasferta, contro il Futbol Montesacro. Per l'Almas Roma l'esordio sarà in casa contro il Passo Corese.