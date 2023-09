Sporting Montesacro, Borrelli: "Il gol una gioia immensa. Mister Iannotti ha portato entusiasmo"

Domenica lo Sporting Montesacro ha conquistato la prima vittoria del suo campionato superando in casa per tre a due il Sant’Angelo Romano. I tre punti per i ragazzi di Iannotti sono arrivati nel recupero grazie al guizzo di Simone Borrelli, attaccante romano classe 1998. Questa l’intervista esclusiva di Borrelli a RomaToday.

L’attaccante parla così della partita: “Abbiamo trovato subito il gol grazie ad una bell’azione corale, partenza dal basso, tante giocate di prima ma subiamo il pareggio per un nostro errore in fase di costruzione. Ripassiamo subito in vantaggio ma al 90esimo subiamo il 2-2 e rischiavamo di pareggiare e non lo meritavamo”. Il segno X era nell’aria ma al 95esimo Borrelli trova la rete della vittoria: “Vedo questa palla alta a campanile e il portiere che fuori area la chiama. Io ci ho creduto fino alla fine e ho colpito il pallone con tanta forza ed è finito in rete. È stata una gioia immensa”. Per la dedica nessun dubbio: “Il gol lo dedico a mia madre che mi segue sempre e ha fatto tanti sacrifici. E poi alla mia ragazza che mi viene sempre a vedere”.

A guidare lo Sporting Montesacro c’è Iannotti tecnico che l’anno scorso ha stupito tutti col Real san Basilio: “Il mister lo conosco da un paio da anni quanto ho saputo che veniva da noi era molto contento. Ha portato passione, entusiasmo, ha ricreato l’ambiente, ha dato gioia. La sua forza è quella di formare il gruppo, sa quando scherzare e quando lavorare sodo e quando è il momento di spingere”. Proprio Iannotti, ci svela Borrelli ha puntato l’obiettivo stagionale della squadra: “Il mister ci ha detto che vuole migliorare il suo piazzamento dello scorso anno col San Basilio. L’obiettivo è arrivare lassù fra le prime quattro e poi a quel punto ci giocheremo le nostre possibilità per il salto di categoria”.

In questa settimana i bianconeri affronteranno, in trasferta, prima il Casal Barriera in coppa poi l’Atletico Vescovio: “Saranno due partite toste contro due squadre che hanno giocato tanto in Eccellenza. Il Casal Barriera lo conosciamo tutti e ha iniziato il campionato a punteggio pieno. Noi non abbiamo nulla da perdere e affronteremo la partita proponendo il nostro calcio e proveremo a passare il turno. Il Vescovio è una squadra difficile da affrontare ma andremo sul loro campo a giocarci le nostre carte”.

Borrelli, nell’ultima stagione ha messo a segno 7 gol, in quella precedente 13: “Punto ad arrivare almeno in doppia cifra. Poi superare il record sarebbe una gioia immensa”.

Infine Borrelli ci svela il suo idolo: “Sono nato a Roma, tifo Roma e sono abbonato allo Stadio non posso che dire Francesco Totti”.