Sporting Montesacro-Bf Sport 4-3: Borrelli doppietta e rimonta da urlo

Squadra in casa Sporting Montesacro

Pirotecnica vittoria dello Sporting Montesacro che in casa batte per quattro a tre il Bf Sport al termine di una partita ricca di gol ed emozioni.

La partita

Incredibile partita a Montesacro fra Sporting Bf Sport. I gialloneri sotto di due gol ad inizio partita rimontano grazie alla doppietta di Cioffi e al gol di Cavallari sfruttando la superiorità numerica (Sporting in 10 al 35esimo). Nella ripresa il Bf non chiude la partita e anzi subisce una clamorosa rimonta con Borrelli. Il giocatore dello Sporting entra all'84esimo e in due minuti sigla una favolosa doppietta facendo esultare lo Sporting con un gol da rapace d'area

La classifica

Con questo risultato lo Sporting Montesacro sale a quota 33 punti, al secondo posto a pari merito col Fiano Romano. Bf Sport femro a quota 29.