Lo Sporting Montesacro vince a Rieti

Lo Sporting Montesacro sbanca Rieti, battendo il Bf Sport per 2 a 1.

La partita

Le reti della partita fra Sporting Montesacro e Bf arrivano nella ripresa, infatti il primo tempo termina zero a zero. Al 53esimo Mariani sblocca la partita per gli ospiti, che raddoppiano al 24esimo con Mari. Soltanto al 90esimo i padroni di casa accorciano le distanze dal dischetto. Dagli undici metri infatti Monaco sigla la rete che però non permette al Bf di fare i punti.

La classifica

Lo Sporting Montesacro mantiene l'imbattibilità e sale al secondo posto in classifica del girone B del campionato Promozione con 7 punti. Il Bf Sport resta penultimo con un solo punto.