Alessandro Valentini centrocampista classe 2000, ex Pro Calcio Tor Sapienza ed ex La Tivoli Lodigiani è ora dell' ASD Sporting Ariccia e sarà a disposizione del di Mr Paolini per la stagione 2022-2023! Un grande colpo per la nostra società, ma le sorprese non sono ancora finite: restate connessi!

(comunicato ufficiale Sporting Ariccia)