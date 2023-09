Super colpo Sporting Ariccia: arriva Silvagni, ex primavera della Lazio

Colpo da novanta dello Sporting Ariccia. La formazione castellana militante nel girone C del campionato di Promozione ha annunciato l'acquisto di Lorenzo Silvagni ex Primavera della Lazio.

Centrocampista classe 1995, Silvagni ex primavera della Lazio, ha esperienze in categorie superiore con una carriera fra Eccellenza e Serie D. Il calciatore arriva ad Ariccia dopo l'esperienza nella scorsa stagione in Eccellenza al Villalba Ocres Moca dove ha messo a segno ben cinque reti. Silvagni conosce lo Sporting Ariccia avevndo già militana nella società castellana due stagioni fa in Eccellenza.

“Ariccia è una scelta di vita, è come fosse casa" – commenta Lorenzo Silvagni – "L’interesse della società mi ha riempito di gioia. Voglio dare il mio contributo per portare questa squadra in categorie più prestigiose, dove meriterebbe di essere, Voglio essere competitivo al massimo. Mi affaccerò in una categoria diversa e sarà una sfida affrontarla per la prima volta. Infatti per l'ex Primavera biancoceleste questo sarà il suo primo anno in Promozione.

"La squadra ha tutte le carte in regola per fare bene ma il campionato è lungo ed insidioso. Voglio dare una mano a raggiungere gli obiettivi aiutando anche i ragazzi più giovani a crescere. Ringrazio il direttore Marco de Rossi, punto di riferimento per me negli anni, e il presidente Paolo Catalucci, uomo straordinario in questa bella famiglia" chiude così il centrocampista.