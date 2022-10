Sporting Ariccia-Rocca Priora RdP 1-2: Maione decisivo su rigore

Il Rocca Priroa RdP in trasferta trova la prima vittoria del suo campionato battendo per due a uno lo Sporting Ariccia nella seconda giornata del Girone D.

La partita

Il match si sblocca al 38esimo con il vantaggio del Rocca Priora RdP. I castellani passano in vantaggio con Benvenuti che di testa trasforma in gol un cross di Ulisse. Ad inizio ripresa i padroni di casa trovano il pareggio grazie ad un calcio di punizione. La formazione di Gioacchini reagisce e al 70esimo passa nuovamente in vantaggio. Ulisse scappa via e si presenta a tu per tu col portiere che lo stende. L'arbitro assegna il calcio di rigore che Maione realizza regalando così i tre punti ai suoi.

La classifica

Il Rocca Priora RdP conquista i primi suoi punti del campionato e sale a quota 3. Lo Sporting Ariccia resta fermo a quota zero.