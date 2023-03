Sporting Ariccia: Fabio Panno è il nuovo allenatore

Cambio di allenatore sulla panchina dello Sporting Ariccia in piena lotta per la salvezza nel Girone D del campionato Promozione. Sulla panchina della formazione dei Castelli, torna Fabio Panno.

Il ritorno di Panno

Come annunciato dal club, Fabio Panno è il nuovo allenatore dello Sporting Ariccia. Per il tecnico si tratta di un ritorno dopo aver l'esperienza della stagione passata in Eccellenza. La scelta del cambio di allenatore è arrivata dopo la sconfitta dell'ultimo turno, per dare una scossa all'ambiente e puntare alla salvezza. Panno ha già svolto il primo allenamento con la squadra e domenica prossima alle ore 11:00 farà il suo nuovo debutto nel derby, in traserta contro l'Atletico Lariano.

Ecco il comunicato del club: "Ringraziamo di cuore Daniele Paolini, persona e professionista esemplare. Siamo molto dispiaciuti della separazione, perché abbiamo creduto fortemente nel progetto tecnico. La squadra ha tuttavia bisogno di una scossa, quando mancano dieci partite al termine della stagione. Fabio Panno è l’uomo giusto al posto giusto, siamo consapevoli che può dare tanto sia in campo che fuori. I ragazzi ci auguriamo esprimano finalmente il loro reale valore che purtroppo non è rispecchiato dall’attuale classifica. Vogliamo un finale di stagione con il coltello in mezzo ai denti”.