Sporting Ariccia: confermato Panno sulla panchina

Dopo aver portato lo Sporting Ariccia alla salvezza nel Girone D del campionato Promozione, mister Panno è stato confermato dalla dirigenza sulla panchina del club castellano.

Panno nella stagione appena trascorsa era stato chiamato in corsa per sostituire Paolini per dare una scossa alla squadra in piena lotta salvezza. Per Panno si è trattato di un ritorno allo Sporting Ariccia dopo l'esperienza nel campionato in Eccellenza.

Questo il comunicato della società sulla conferma di msiter Panno: "La società è lieta di comunicare che Mr Fabio Panno, è di nuovo al timone della Prima Squadra per la prossima stagione. Fabio è il nostro Mr, competente, leale e legato ai nostri colori. Forza Mr Panno!".