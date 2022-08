Sporting Ariccia, le prime parole di mister Paolini "Sono certo che faremo un bel lavoro"

È tempo di presentazioni per lo Sporting Ariccia, che dà la parola per la prima volta al suo nuovo tecnico Daniele Paolini, ex Santa Maria della Mole. "Come prima cosa sento la necessità di ringraziare il Presidente Paolo Catalucci, il Direttore generale Marco De Rossi, il direttore sportivo Roberto Spinetti e l’intera squadra dell’Asd Sporting Ariccia per la grande opportunità di crescita che mi hanno dato” afferma il Mister Paolini «non è una cosa scontata vista la mia giovane età; è sempre difficile emergere per i più giovani nel settore degli allenatori e qui voglio fare bene [...] La squadra l’ho conosciuta da poco e sono certo che insieme faremo un bel lavoro. Sono inoltre molto felice della campagna acquisti che la società ha fatto, ho avuto la fortuna di allenare alcuni dei ragazzi che oggi sono qui» ha aggiunto Daniele Paolini. [...] L’obiettivo che mi pongo è fare sempre il massimo. Partita dopo partita. Rispettando la storia di questa società. La prima squadra che sarà aiutata da elementi meritevoli della juniores avrà l’arduo compito di essere sempre sul pezzo, lavorando sodo.".