Sporting Ariccia: conferme e graditi ritorni. Il punto

Tanto movimento sul mercato da parte dello Sporting Ariccia di mister Panno. La formazione dei castelli dopo la salvezza raggiunta nel Girone D del campionato Promozione conferma tanti elementi della rosa e arricchisce il gruppo in vista della prossima stagione.

Alla conferma di Panno arrivato in corsa durante la scorsa stagione, lo Sporting Ariccia ha consolidato il suo rapporto con Francesco Macchia difensore classe 2003 che giocherà col club dei castelli per la terza stagione consecutiva. Macchia è l'ultimo confermato in ordine di tempo dalla società. Infatti conferme sono arrivate anche per i difensori Giorgio Giura (classe 1996), Francesco Laudati e Francesco De Angelis. Rinnovi importanti anche per l'estremo difensore Gianluca Coppotelli e per l'attaccante Mattia Longo (classe 1994, 8 gol nella stagioen scorsa), bandiera del club che vestirà la maglia dello Sporting Ariccia per il settimo anno consecutivo.

Fra i volti nuovi per lo Sporting Ariccia ci sono quelli di Gabriele Vartolo e Simone Santini, ex Bi.Ti. Per loro si tratta di un ritorno nella squadra di Ariccia.