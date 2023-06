Sporting Ariccia e Monterosi si affilano per il settore giovanile con la supervisione di Giuseppe Giannini

Lo Sporting Ariccia e il Monterosi annunciano la loro collaborazione per quanto riguarda il settore giovanile che sarà supervisionato dalla bandiera giallorossa Giuseppe Giannini.

L'accordo permetterà alla società ariccina di avere un filo diretto con la struttura professionistica del Monterosi Tuscia FC che milità in Lega Pro che a sua volta potrà allargare le sue conoscenze nel territorio.

Il progetto permetterà una crescita del settore giovanile per entrambe le squadre e a supervisionare il tutto sarà il Principe giallorosso. "Il Monterosi vuole espandersi in termini di conoscenze tramite legami con altre realtà calcistiche. Lo Sporting Ariccia avrà un filo diretto con la nostra struttura professionistica potendo contare soprattutto sulla nostra costante supervisione su tutto il settore giovanile. Questo legame è importante per entrambe le società”.

Molto soddistatto anche Marco De Rossi direttore generale dello Sporting Ariccia: “La nostra società è impegnata in un lavoro costante di crescita della scuola calcio e del settore giovanile. L’accordo con il Monterosi, sotto l’attenta regia di Giuseppe Giannini, darà ai nostri ragazzi la possibilità di avere una società professionistica realmente vicina, ad un passo. Questa affiliazione è un accordo reale. La collaborazione sarà autentica con uno scambio proattivo fra le parti".