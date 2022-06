Sporting Ariccia, annunciati cambiamenti nello staff della prima squadra

Novità nell'organigramma dello Sporting Ariccia. La società laziale quest'anno ha militato nel girone B di Eccellenza Lazio ma ha perso lo spareggio playout decisivo contro il La Rustica Rocca di Papa, condannandosi così alla retrocessione in Promozione per la prossima stagione. Lo Sporting Aricci ha annunciato così sulla sua pagina Facebook le conferme e gli arrivi per quanto riguarda lo staff della prima squadra. "Per la stagione 2022/2023 la società, guidata dal Presidente Paolo Catalucci, piazza il primo colpo. Roberto Spinetti è il nuovo Direttore Sportivo, mentre Marco De Rossi confermato come direttore Generale."