Sporting Montesacro-Romulea 1-2: Ammassari decisivo dal dischetto

Colpo importante per la Romulea che batte per due a uno in trasferta lo Sporting Montesacro nella partita valida per la ventesima giornata del Girone B.

La partita

La Romulea approccia bene la partita giocando semplice, rimanendo corta e aggressiva. Lodi ci prova subito a portare in vantaggio la squadra dell'Appio ma il suo tiro si infrange sulla traversa. Al 15esimo sblocca la partita Mastromattei con un perfetto diagonale rasoterra sul primo palo. La reazione dello Sporting Arriva soltanto in avvio di ripresa e culmina col gol di Nolano. L'attaccante colpiscce direttamente da calcio di punizione. Più un cross che tiro quello di Nolano che però batte il portiere ospite. All'80esimo l'episodio che decide la partita: Sperandio viene atterrato in area, per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ammassari che non sbaglia e regala i tre punti alla Romulea.

La classifica

La vittoria importante lancia la Romulea a quota 32 punti, a -2 proprio dallo Sporting Montesacro (34) scivolato al quarto posto della classifica.