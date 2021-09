Sport e Salute invita associazioni impegnate nel sociale all'Olimpico

Sport e Salute ha riservato ad undici associazioni coinvolte nel sociale 82 biglietti per la partita Roma-Sassuolo di domenica 12 settembre, valida per la terza giornata di Serie A.

L'iniziativa per Roma-Sassuolo

L'iniziativa fa parte delle iniziative già avviate da Sport e Salute in questo campinato. Infatti questo era già avvenuto in occasione di Roma-Fiorentina, partita della prima giornata di Serie A e in Roma-Trabzonspor nel preliminare di Conference League. Per la partita dell'Olimpico fra Roma e Sassuolo, una parte dei tagliandi è stata destinata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e alla Fondazione Santa Lucia.

Nella scorsa stagione, Sport e Salute ha distribuito più di 250 biglietti per il personale sanitario in prima linea nell’emergenza Covid. Quest’anno l'obiettivo è quello di riconoscere l’impegno delle società e delle associazioni che si occupano di sport sociale, inclusione e integrazione nei quartieri difficili.