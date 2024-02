Spinte e insulti all'arbitro, piovono le squalifiche in Eccellenza Lazio

Altra giornata di stangate per il Giudice Sportivo, che ha fatto fioccare le squalifiche dopo l'ultimo weekend di Eccellenza Lazio. Anche pecuniarie, con Civitavecchia e Terracina multate di 200 e 100 euro per mancanza di acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. Tra gli allenatori la squalifica più grossa se la prende Gabriele Mazza della W3 Maccarese, con cinque giornate per aver "allontanato per aver rivolto espressioni ingiuriose ad un assistente arbitrale, che reiterava mentre abbandonava il recinto di gioco.". Quattro giornate invece per Alessandro Grossi del Roccasecca, reo di aver "rivolto espressioni offensive in tono minaccioso ad un assistente arbitrale.". La mano più pesante cala però su un calciatore, Alessio Treccarichi del Campus EUR, che sconterà ben sei gironate di squalifica "perchè a seguito di una decisione dell'arbitro lo spingeva con le mani sulla schiena facendolo spostare di circa 1 metro e alla notifica del provvedimento disciplinare, gli rivolgeva espressioni offensive.".