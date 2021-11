AS Roma e Italia: quanto manca Leonardo Spinazzola

L’assenza di Leonardo Spinazzola adesso si fa sentire. Chi sta soffrendo di più la mancanza del calciatore sono la Roma in emergenza terzini e la Nazionale italiana che per qualificarsi a Qatar 2022 dovrà superare i playoff di marzo.

Mou in emergenza terzini

Mourinho non ha mai avuto a disposizione Spinazzola per via del suo infortunio. Per questo la Roma in estate ha preso Vina. L’uruguaiano però non sta mantenendo le aspettative, infatti dopo un inizio promettente nell’ultimo periodo l’ex Palmeiras è apparso in affanno e adesso è ai box causa infortunio (già il secondo in stagione). Stesso discorso per il giovane Calafiori, epurato da Mou dopo il disastro col Bodo/Glimt. Con Mourinho costretto a schierare Ibanez terzino sinistro prima e poi la difesa a tre con scarsi risultati.

I guai di Mancini

A differenza dello Special One il Mancio conosce bene Spinazzola visto che è stato una colonna portante della vincente estate azzurra nonostate il brutto infortunio col Belgio. Il Ct però adesso non se la passa bene. I pareggi con Bulgaria, Svizzera (andata e ritorno) e Irlanda del Nord rischiano di compromettere l’approdo ai mondiali degli Azzurri campioni d’Europa. Il sostituto di Spinazzola è un ex Roma, Emerson ora in forza al Lione. L’ex giallorosso però sta facendo rimpiangere Spinazzola che dopo gli Europei è stato inserito nella formazione ideale di Euro 2020 e per due volte è stato nominato migliore in campo.

L'importanza di Spinazzola

Spinazzola non è solo un terzino ma è una fonte di gioco, uno sbocco d’uscita per la squadra. La sua dinamicità, il suo puntare e saltare l’uomo sono caratteristiche che mancano sia a Mourinho che a Mancini. L’assenza del calciatore la si sente molto quando si affrontano squadre chiuse in cui la superiorità numerica viene data da un dribbling ben riuscito. L'elettricità che portano le sortite offensive di Spinazzola non sono fornite dai suoi sostituti (Emerson e Vina) e sia la squadra giallorossa che la Nazionale ne risentono.

Quando torna Spinazzola

Spinazzola sta recuperando dalla rottura del tendine d’Achille rimediata in Belgio-italia dello scorso Europeo. Dopo l’entusiasmo per i progressi tanto da far sperare di rivedere in campo il numero 37 giallorosso già a fine 2021 è arrivata la frenata del chirurgo che lo ha operato Lasse Lempainen. Il medico finlandese infatti prevede il ritorno in campo di Spinazzola nel 2022. In tempo dunque per recuperare la condizione per i playoff della Nazionale.