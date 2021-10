AS Roma, Spinazzola verso il rientro. Ecco quando torna l'esterno giallorosso

Migliorano le condizioni di Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma e della Nazionale ha messo nel mirino la partita contro il CSKA Sofia per il suo ritorno in campo

Il 9 dicembre 2021 è la data cerchiata in rosso da Leonardo Spinazzola per il suo rientro in campo. Il terzino giallorosso rimasto vittima di un grave infortunio ad Euro 2020, sta recuperando bene e punta a tornare in campo nell'ultima giornata del girone di Conference League contro il CSKA Sofia.

Come sta Spinazzola

Leonardo Spinazzola ha ripreso a correse sul campo. E questa è una grande e buona notizia per Mourinho, visto che il calciatore sta bruciando i tempi di recupero previsti. Lo stesso Spinazzola aveva annunciato che sarebbe tornato a calcare un campo da gioco, il prima possibile. L'esterno della Nazionale ha iniziato i primi lavori anche con il pallone, lavora sul rafforzamento e l’elasticità del piede sinistro e del tendine, eseguedo anche esercizi specifici nella piscina di Trigoria. Spinazzola continuerà questo suo programma almeno per tutto ottobre. A novembre il calciatore spera invece di essere inserito nella squadra e partecipare a qualche allenamento collettivo.

Il ritorno col CSKA Sofia

La partita contro il CSKA Sofia è il vero obiettivo di Spinazzola. Per quella partita, ultima del girone di Conference League, la Roma spera di arrivarci già qualificata e l'esterno spera di poter giocare almeno uno spezzone di gara. In alternativa, utilizzando più prudenza il debutto stagionale di Spinazzola potrà concretizzarsi contro lo Spezia il 13 dicembre allo Stadio Olimpico.