Spezia-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 27 febbraio alle 18:05 la Roma sarà impegnata al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta per la 27esima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è stato posticipato di cinque minuti per volontà della FIGC in segno di protesta per la guerra in Ucraina. Mourinho non sarà in panchina nella trasferta ligure per via della squalifica rimediata in Roma-Hellas Verona. La partita di andata è terminata 2-0 per i giallorossi con i gol di Smalling e Ibanez.

Spezia-Roma, le ultime di formazione

Per la partita Mourinho recupera molti giocatori fra cui Mancini, Zaniolo, Mkhitaryan e Shomurodov. Il difensore è pronto a tornare dal primo minuto nella difesa completata da Smalling e Kumbulla. A centrocampo spazio a Cristante e Veretout, (verso la panchina Oliveira) con Pellegrini trequartista alle spalle di Zaniolo (insidiata da Mkhitaryan, con l'armeno sarà 3-4-2-1) e Abraham. Sulle corsie esterne agiranno Vina e Karsdorp, torna in panchina Maitland-Niles In porta ci sarà Rui Patricio.

Pochi dubbi di formazione per Thiago Motta. Nzola prenderà il posto dello squalificato Manaj al centro dell’attacco. In difesa torna disponibile Amian e sarà titolare.

Spezia-Roma, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Nikolau, Erlic, Reca; Kiwior, Sala; Maggiore, Verde, Gyasi; Nzola. All.: Thiago Motta.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Foti.

Spezia-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Spezia e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno guardare la sfida tramite app DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast o Playstation 4, Playstation 5 e Xbox, o anche il TIMVISION Box. In alternativa la partita del Picco sarà visibile su dispositivi mobili quali pc, tablet e smartphone sempre tramite app Dazn oppure collegandosi al sito Dazn.