Spezia-Roma 0-1: Abraham decisivo su rigore nel recupero. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince con lo Spezia per uno a zero. Lo Spezia gioca in 10 per tutto il secondo tempo, e la Roma crea palle gol in continuazione trovando addirittura quattro legni, e le grandi parate di Provedel. La squadra di Mou domina il match ma non riesce a sbloccare il match fino al 99esimo quando Abraham si incarica di tirare un calcio di rigore assegnato dopo revisione al Var per un fallo su Zaniolo. L’inglese regala così la vittoria ai suoi quando ormai il pareggio sembrava scritto.

Spezia-Roma, la cronaca

Roma ad un passo dal gol con Mancini. Sul colpo di testa del numero 23 interviene benissimo Provedel. Al 18esimo palo di Pellegrini con un gran tiro da fuori area. Al 45esimo Amian viene espulso da Fabbri per una doppia ammonizione. Ad inizio ripresa occasionissima per Abraham che di testa spreca un assist perfetto di Pellegrini. Poco dopo Cristante al volo da fuori area di destro colpisce il palo. Nzola di fisico ha la meglio su Zalewski e col sinistro impegna Rui Patricio che però para bene. Provedel compie un’altra grande parata ed evita a Pellegrini di sbloccare la partita. Il portiere dello Spezia si esalta poco dopo su Zaniolo con un intervento super sul destro del 22 giallorosso. All’87esimo Roma ad un soffio dal gol con una bella punizione di Pellegrini che esce di poco. Nel recupero Nikolau stoppa un tiro di Shomurodov quasi sulla linea cancellando il vantaggio romanista. Al 94esimo la Roma colpisce la traversa, due volte, con Zaniolo e la difesa ligure spazza. Nell’azione Zaniolo riceve un calcio in volto da Maggiore e viene ferito. L’arbitro va al Var e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Abraham che non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Spezia (4-4-3): Provedel 8; Amian 4, Erlic 6,5, Nikolau 6,5, Reca 5,5; Kiwior 5,5, Sala s.v. (dal 13’ Maggiore 5), Bastoni 5,5 (dal 62’ Gyasi 6); Agudelo 6,5, Nzola 6,5, Verde 6,5 (dal 46’ Ferrer 5,5). All.: Thiago Motta 6.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5,5 (dal 46’ Zaniolo 6,5), Smalling 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Veretout 5,5 (dal 68’ El Shaarawy 5,5), Zalewski 6,5 (dall’80’ Shomurodov s.v.); Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6,5 (dal 92’ Bove s.v.); Abraham 7. All.: Foti 6,5(vice).

Marcatori: 99’ rig. Abraham (R)

Ammoniti: Agudelo (S), Kiwior (S), Maggiore (S); Mancini (R), Kumbulla (R), Zaniolo (R)

Espulsi: Amian (S)

Arbitro: Fabbri

I top e flop giallorossi

Abraham 7: Era il peggiore in campo fino al calcio di rigore realizzato. Freddo e lucido, trova l’angolino e regala la vittoria ai suoi.

Zaniolo 6,5: Entra con la voglia di spaccare tutto. Tira, serve assist, colpisce due traverse e si guadagna il calcio di rigore trasformato da Abraham.

Zalewski 6,5: Partita di personalità per il giovanissimo giallorosso preferito a Maitland-Niles e a Vina.

Mancini 5,5: Spreca una grande occasione a inizio partita indirizzando centralmente un colpo di testa da pochi passi. Ancora ammonito viene sostituito all’intervallo.