Spezia-Roma 0-2: Dybala illumina, El Shaarawy e Abraham segnano. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte lo Spezia per due a zero, e in attesa dell'Atalanta e della Lazio vola al quarto posto della classifica. I giallorossi al Picco giocano una partita ordinata e attenta senza concedere nulla, nemmeno un tiro agli avversari. Dopo un inizio col freno a mano tirato, la Roma sblocca il match grazie ad El Shaarawy messo davanti al portiere da Dybala e la chiude ad inizio ripresa con ancora la Joya ad illuminare per Abraham. Poi è solo gestione per gli uomini di Mourinho. Unica pecca il giallo a Celik, diffidato salterà il Napoli.

Spezia-Roma, la cronaca

Al 21esimo primo tiro in porta della Roma che porta la firma di El Shaarawy, ma Dragowski para facilmente. Al 45esimo la Roma passa in vantaggio con El Shaarawy: lancio lungo per Abraham che spizza di testa per il Faraone che chiede l’uno a due e Dybala e davanti al portiere non può sbagliare. Al 49esimo la Roma raddoppia: Dybala intercetta un passaggio di Esposito e serve Abraham con una gran giocata salta Caldara e batte Dragowski. Il portiere polacco con un gran riflesso evita l’autogol di Caldara.

Tabellino e pagelle

Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Amian 5, Caldara 4, Hristov 6 (dal 46’ Esposito 4,5); Holm s.v. (dal 13’ Ferrer 5,5), Bourabia 5 (dal 55’ Kovalenko 5,5), Ampadu 5,5, Agudelo 5,5, Reca 6 (dal 79’ Moutinho s.v.); Verde 5 (dal 46’ Maldini 5,5), Gyasi 5,5. All.: Gotti 5,5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Celik 5,5, Cristante 6 (dal 93’ Camara s.v.), Matic 6, Zalewski 6; Dybala 7,5 (dall’85’ Belotti s.v.), El Shaarawy 7 (dal 71’ Bove 6); Abraham 7 (dal 93’ Solbakken s.v.). All.: Mourinho 7

Marcatori: 45’ El Shaarawy (R), 49’ Abraham (R)

Ammoniti: Bourabia (S), Caldara (S), Reca (S); Celik (R)

Arbitro: Sozza

I top e flop giallorossi

Dybala 7,5: Non segna ma fa segnare mettendo a referto due assist. Ancora una partita illuminante dell’argentino.

El Shaarawy 7: Nei primi 20 minuti di nulla assoluto è l’unico a metterci qualcosa. A fine primo trova il gol che mette in discesa la partita per la Roma.

Abraham 7: Il gol, bello, lo sblocca. Lotta e tante giocate utili.

Celik 5,5: Partita onesta del turco. Da diffidato si prende un giallo, evitabilissimo, e salterà il Napoli