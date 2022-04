Spezia-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 30 aprile alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo in trasferta contro lo Spezia per la 35esima giornata di Serie A. Al Picco i biancocelesti, supportati da più di mille tifosi (settore ospiti sold out), cercheranno di dimenticare la bruciante sconfitta contro il Milan, il caso Acerbi, le polemiche fra tifo e Lotito per riprendere la corsa per l’Europa.

Spezia-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri punta a qualche modifica per la sfida del Picco. In difesa si dovrebbe rivedere fra i titolari Luiz Felipe in vantaggio su Patric, così come Marusic al posto di Radu. Non si toccano Lazzari e Acerbi. A centrocampo Cataldi può far rifiatare Leiva, mentre Basic insidia Luis Alberto. Intoccabile Milinkovic-Savic. In attacco mancherà ancora Pedro per infortunio, quindi scelte obbligate con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Ciro Immobile.

Thiago Motta dovrà fare a meno di Erlic squalificato al suo posto pronto Hristov. Manaj confermato al centro dell’attacco con Kovalenko, Gyasi e Bastoni a suo supporto. Dalla panchina Agudelo e Verde.

Spezia-Lazio, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolau, Amian; Maggiore, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Bastoni; Manaj. All.: Thiago Motta.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Spezia-Lazio, dove vederla

La partita fra Spezia e Lazio sarà trasmessa sia da Sky che da Dazn. Con quest’ultima scelta si potrà vedere la partita tramite app direttamente sulla propria smart tv oppure collegando al televisore un dispositivo TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast oppure una PlayStation 4/5 o Xbox. In alternativa la sfida sarà visibile in streaming su sito e app Dazn tramite dispositivi mobile smartphone, tablet o pc.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita del Picco sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. La sfida fra Thiago Motta e Sarri sarà fruibile anche su dispositivi mobili tramite SkyGo l’app streaming di Sky. Ultima possibilità è NOW.