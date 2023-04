Spezia-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Venerdì 14 aprile alle 20:45 la Lazio sfida al Picco lo Spezia per la trentesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano alla sfida dal secondo posto (58 punti) in classifica dopo aver sconfitto un’altra big del campionato, la Juventus; liguri in lotta per la salvezza a quota 26 punti. La partita di andata è terminato con un netto 4 a 0 biancoceleste firmato Zaccagni, Romagnoli e Milinkovic-Savic (doppietta).

Spezia-Lazio, le ultime di formazione

Tutti a disposizione di mister Sarri che contro i liguri va verso la conferma dell’undici che ha sconfitto la Juventus. Davanti all’ex Provedel allora ecco Marusic e Hysaj terzini e Casale e Romagnoli centrali. A centrocampo imprescindibile Luis Alberto, ci sarà anche Milinkovic-Savic. Out Vecino per dei problemi al ginocchio, quindi in regia guiderà le operazioni dei biancocelesti Cataldi. In attacco Immobile non è al 100% ma partirà dal 1’ e sarà al centro dell’attacco sostenuto da Felipe Anderson e Zaccagni. Pronto dare il cambio al capitano biancoceleste Pedro dalla panchina.

Semplici affida l’attacco a Nzola, mentre va in panchina l’ex Roma Shomurodov. Squalificato Bastoni. Ballottaggio Maldini-Verde in attacco. Stagione finita per Holm.

Spezia-Lazio, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisnieski, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Maldini. All.: Semplici

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Spezia-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Spezia e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Attraverso l’abbonamento Dazn la sfida del Picco sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5, Xbox al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita fra biancocelesti e liguri sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valide l’alternative Sky Go e NOW il servizio on demand di Sky.