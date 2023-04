Spezia-Lazio 0-3: tutto facile al Picco, Sarri blinda il secondo posto. Cronaca, commento e pagelle

La Lazio vince al Picco contro lo Spezia per tre a zero nella trentesima giornata di Serie A. Dopo un inizio timido i biancocelesti prendono il possesso del gioco e mettono sotto i liguri colpendo a ripetizione. Dopo il gol di Immoble che sblocca il match, la Lazio vola in scioltezza, blinda ancora una volta la difesa e da grande squadra dilaga nella ripresa grazie a Felipe Anderson e Marcos Antonio al primo gol in biancoceleste. MVP della partita Felipe Anderson protagonista nei primi due gol. Con questi tre punti la formazione di Sarri blinda il secondo posto e vede sempre più vicina la prossima Champions League.

Spezia-Lazio, la cronaca

Al 2’ occasione Spezia con una traversa di Bourabia. Al 12esimo ancora padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Nzola che da ottima posizione clamorosamente non trova la porta. Al minuto 33 Felipe Anderson scappa ad Ampadu che lo stende in area di rigore, per Irrati è rigore. Dal dischetto Immobile non sbaglia. Nel recupero tripla occasione per la Lazio con Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic ma l’imprecisione e un attento Dragowski negano il gol laziale. Al 52esimo grandissima azione della Lazio fra Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson col brasiliano che finalizza con la rete del due a zero. Al 59esimo destro fulmineo di Ekdal, bravissimo Provedel a respingere. Al 77esimo grande parata di Dragowski che respinge in corner un destro di Felipe Anderson. All'84esimo rosso per doppio giallo ad Ampadu. All'89esimo gol di Marcos Antonio che strappa da centrocampo, salta il portiere e sigla il terzo gol laziale.

Tabellino e pagelle

Spezia (4-3-3): Dragowski 6,5; Amian 5, Wisniewski 5, Ampadu 4, Nikolaou 5 (dal 62’ Reca 6); Bourabia 6,5 (dal 62’ Agudelo 5), Esposito 5,5, Ekdal 6,5; Verde 6 (dal 76’ Shomurodov s.v.), Nzola 5, Gyasi 5 (dal 62’ Maldini 6). All.: Semplici 5,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6, Patric 6, Romagnoli 6,5, Hysaj 6; Cataldi 6 (dal 79’ Marcos Antonio 7), Milinkovic-Savic 6,5, Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 7, Zaccagni 6,5 (dall'87' Cancellieri), Immobile 7 (dal 69’ Pedro 6). All.: Sarri 7

Marcatori: 36’ Immobile (L), 52’ Felipe Anderson (L), 89' Marcos Antonio (L)

Ammoniti: Gyasi (S); Cataldi (L), Marcos Antonio (L), Romagnoli (L), Cancellieri (L)

Espulso: Ampadu (S)

Arbitro: Irrati

I top e flop biancocelesti

Felipe Anderson 7,5: MVP del Picco. Prima si procura il rigore realizzato da Immobile e poi sigla il due a zero.

Immobile 7: Il capitano biancoceleste ritrova il gol su rigore e spiana la strada ai suoi verso la vittoria.

Provedel 6,5: Reattivo su Ekdal, nega con un gran riflesso allo Spezia di tornare in partita.

Cataldi 6: Partita ordinata senza gravi errori. Pesa però il giallo ricevuto da diffidato che lo costringerà a saltare il prossimo turno.