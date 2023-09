Spes Mundial-Villa Adriana 1-9: goleada biancoverde, poker personale per Tani

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Clamorosa goleada del Villa Adriana che in trasferta travolge lo Spes Mundial alla prima in casa nel campionato di Promozione. Protagonista Tani autore di quattro reti.

La partita

Equilibrio nella partita per i primi dieci minuti. Al gol lampo di Ranieri risponde Borghetti. Dal 17esimo è uno show a tinte biancoverdi che inizia con un rigore realizzato da Tani. Cinque minuti più tardi il Villa Adriana cala il tris con Moscatelli. Dal 28esimo al 39esimo Tani si prende la scena siglando tre reti e quindi il suo personalissimo poker chiudendo il primo tempo sul 1-6 per i suoi. Nella ripresa Il Villa Adriana non si ferma e trova i gol con Procaccianti, Trecca e De Nigris. Da segnalare l'esordio nel Villa Adriana del classe 2006 Agostino Puglia,

La classifica

Il Villa Adriana sale a quota 6 punti (13 gol fatti, e 2 subiti). La Spes si arresta a tre punti.