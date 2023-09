Spes Mundial: "Scivolone da archiviare"

Amara prima casalinga in Promozione per la Spes Mundial. La formazione de La Rustica è stata travolta per nove a uno contro il Villa Adriana nella seconda giornata di campionato.

Un risultato pesante in. una partita in cui Tani, capitano del Villa Adriana e top di giornata scelto da RomaToday, ha messo a segno un poker. La Spes è rimasta in partita per i primi dieci minuti trovando il momentaneo 1-1 prima di essere travolta dalla goleada biancoverde.

La società tramite i propri canali social parla di partita da dimenticare in fretta: "Il risultato non rispecchia le reali differenze tra le due contendenti ma il risultato certifica una serie di leggerezze difficilmente riscontrabili in questa categoria. Archiviamo in fretta questo scivolone e subito concentrati per il prossimo impegno di coppa Lazio".

Mercoledì 27 settembre la Spes Mundiale sarà impegnata contro la Vigor Perconti per i trentaduesimi di Coppa Italia Promozione Lazio.