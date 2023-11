Spes Mundial, Sargolini: "Contento per la doppietta. Qui grazie al presidente Minunzio"

Domenica scorsa la Spes Mundial ha conquistato tre punti importanti per la classifica vincendo per due a uno in trasferta contro lo Sporting Ariccia. A decidere l’incontro ai Castelli è stato Alessio Sargolini attaccante classe 1998 autore di una doppietta. Sargolini è stato scelto da RomaToday come miglior giocatore della nona giornata del girone C e ha parlato ai nostri microfoni in esclusiva.

“Contro lo Sporting Ariccia è stata una partita tosta sia per il campo che per gli avverari” – esordisce Sargolini. “Loro sono un’ottima squadra e una diretta concorrente per l’obiettivo salvezza”. Nel corso del match passa in vantaggio lo Sporting Ariccia, poi la rimonta della Spes con la doppietta di Sargolini che prima si fa trovare pronto in area su cross di Martini e successivamente realizza dal dischetto un rigore conquistato da Ferracuti entrato bene in una partita difficile: “Sono contento della doppietta che ha portato alla vittoria. Dedico i gol e la vittoria al presidente Minunzio primo tifoso della Mundial”.

Per Sargolini giocatore navigato in Promozione, è il primo anno alla Spes Mundial proprio nell’esordio della squadra in questa categoria: “Il fattore principale che mi ha spinto a venire qui è stato in primis la fiducia del presidente Emanuele Minunzio che mi ha messo sin da subito al centro del progetto e allo stesso tempo la società e lo staff che vogliono ambire a traguardi importanti”. Come ricorda l’attaccante l’obiettivo della Mundial è quello di difendere la categoria: “Vogliamo rimanere in questa categoria. La squadra è una delle più giovani del campionato con ragazzi che provengono soprattutto dalle giovanili della Mundial, settore su cui la società punta molto e sono sicuro che con il mister Barbabella al comando riusciremo a crescere e a raggiungere il nostro obiettivo”.

Nella decima giornata la Spes Mundial sfiderà in casa (la squadra si allena ad Acilia ma gioca a La Rustica, ndr) l’Ottavia che sta vivendo un gran momento: “Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra attrezzata per essere nella parte alta della classifica. Loro sono reduci da tre vittorie consecutive mi aspetto una grande gara da parte loro come me l’aspetto anche dai miei. Sarà una bella partita”.

Su chi sia il proprio idolo Sargolini non ha dubbi: “Senza esitazione dico il re Cristiano Ronaldo”.