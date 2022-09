Sparta Praga-Roma 1-2: Haavi allo scadere decide l'andata del preliminare della Women's Champions League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince in rimonta per due a uno in trasferta contro lo Sparta Praga nell'andata del preliminare della Women's Champions League. In campo c'è solo la Roma, ma le giallorosse non riescono ad esprimere il bel calcio che hanno abituato in Italia, sbagliano molto e passano in svantaggio per via di un regalo di Giugliano a Martinkova. Mister Spugna cambia pelle alla Roma con gli ingressi di Glionna e Lazaro che danno nuova linfa alla squadra. Prima arriva il pareggio di capitan Bartoli con dedica a Di Guglielmo infortunata poi il fortunoso gol vittoria di Haavi, fino a quel momento in ombra. Una vittoria speciale per la Roma che giovedì 29 settembre al Tre Fontane si gioca l'accesso alla fase a gironi della Champions consapevole di avere due risultati su tre a disposizione.

Sparta Praga-Roma, la cronaca

Al 18esimo il primo tiro della partita è della Roma con Andressa che calcia da fuori area, invece di servire Haavi sola sulla sinistra, centralmente. Al 21esimo clamoroso errore di Greggi. La centrocampista recupera benissimo palla e si trova tu per tu contro il portiere, ma da sola senza marcatura in ottima posizione spara clamorosamente fuori. La risposta della squadra di casa arriva al 31 con Chang ma il suo destro termina largo. Al 32esimo Roma a centimetri dal gol: cross di Andressa per la testa di Giacinti che stacca bene ma trova un grandissimo intervento di Chladekova che con l’aiuto della traversa evita il gol giallorosso. Al 51esimo passa avanti lo Sparta Praga. Giugliano perde palla in costruzione davanti alla propria area di rigore e Martinkova davanti a Ceasar non sbaglia. Al 61esimo Ceasar si tuffa sulla destra e devia un tiro angolato di Chang. Al 65esimo grandissima occasione per Glionna: la 18 giallorossa si libera di un avversario dentro l’area ma calcia troppo debolmente. Al 66esimo ci prova dalla distanza Paloma Lazaro chiamando ancora una volta alla parata Chladekova. Al 77esimo la Roma pareggia con Elisa Bartoli: corner di Giugliano e girata di prima sul primo palo del capitano giallorosso che non sbaglia. Al 90esimo la Roma ribalta il risultato con un gol fortunoso di Haavi che sbaglia il cross ma beffa il portiere

Tabellino e pagelle

Sparta Praga (4-3-3): Chladekova 6,5; Dedinova 6 (dal 72’ Jaleca 5,5), Bertholdova 5,5, Starova 6, Dlaskova 5,5; Polcarova 6, Sonntagova 5,5, Cvrckova 5,5 (dal 72’ Pochmanova 5,5); Tripp 5,5, Martinkova 7, Chang 6,5 (dall’82’ Svibkova s.v.). All.: Masaryk 5

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 7, Wenninger 6, Minami 5,5, Landstrom 5; Greggi 5, Giugliano 4; Serturini 6 (dal 62’ Glionna 6,5), Andressa 5,5 (dal 74’ Haug 6), Haavi 7; Giacinti 6 (dal 62’ Paloma Lazaro 6,5). All.: Spugna 7

Marcatrici: 51’ Martinkova (R); 77’ Bartoli (R), 90' Haavi (R)

Ammonite: Sonntagova (SP), Bertholdova (SP); Giacinti (R), Glionna (R)

Arbitro: Lavrenovaite (LTU)

Le top e flop giallorosse

Haavi 7: Sigla il gol vittoria dopo una partita sottotono. Fortunata e decisiva.

Bartoli 7: Partita feroce del capitano giallorosso. Bene in fase difensiva fondamentale in avanti dove grazie al suo gol cambia rotta alla partita.

Landstrom 5: Male in appoggio, male in copertura. Perde tanti palloni e duelli.

Giugliano 4: Chiude una settimana horror con un grave errore. Dopo l'espulsione con la Juve, oggi un retropassaggio sanguinoso che rischiava di costare caro alla squadra.