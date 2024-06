Spareggi Nazionali Eccellenza, UniPomezia e W3 Maccarese salutano la D tra i rimpianti

Niente da fare per le due rappresentanti laziali negli Spareggi Nazionali di Eccellenza. Gli spareggi sono ancora fatali alla W3 Maccarese, che dopo quello perso con il Rieti manca la Serie D anche negli Spareggi. Uno 0-0 a reti bianche che non basta alla W3 dopo il 2-1 a favore del Terranuova nell'andata. Non poco da recriminare per la Maccarese, che nel primo tempo si vede annullare un gol di Damiani e nel secondo tempo spreca tante possibili occasioni per il vantaggio. Beffa finale invece per l'UniPomezia, sotto dal 28' per il colpo di testa di Nanapere e che spreca parecchio nel secondo tempo con Piro e Morbidelli. Complice il 2-3 dell'andata i pometini sarebbero ancora in gioco per la qualificazione anche con una sconfitta, ma al settimo minuto di recupero arriva la doccia fredda. Su una punizione esce male il portiere dell'UniPomezia Borghi, concedendo così a Sidorenco di colpire a rete e spedire il Castelfidardo in finale playoff.

Il tabellino

W3 MACCARESE - TERRANUOVA TRAIANA 0-0 (1-2)

UNIPOMEZIA - CASTELFIDARDO 0-2 (3-2)